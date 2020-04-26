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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 نيسان 2020 12:35 م

الصحة تقترح ان يكون حظر التجوال شاملا، او اتباع بعض التشديدات من لجنة الصحة والسلامة

حظر التجوال في العراق

كشف مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير الحلفي، عن مقترحين ارسلتهما وزارة الصحة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن حظر التجوال الجزئي.

وقال الحلفي في تصريح صحفي، إن "حظر التجوال الجزئي، قد فُهِمَ بالخطأ من بعض الاشخاص، حيث ان المقصود منه رفع الحظر بصورة وقتية صباحا فقط للسماح بعمل المهن الحرفية والناس التي تعتمد على الاجور اليومية فقط.

 واضاف، أن "ما حصل في الأيام الأخيرة انفلات في حظر التجوال الجزئي وحركة الجمهور، ومؤشرات على عدم وجود حظر ليلي في بعض المناطق وخروج الكثير من العوائل للمتنزهات"، مبينا أن "الغاء حظر التجوال الجزئي قرار لم يتخذ حتى الآن.

وأوضح الحلفي، أن "وزارة الصحة ارسلت كتابا الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، طالبتهم فيه بإعادة النظر بالحظر"، مقترحة أن "يكون حظر التجوال شاملا، او اتباع بعض التشديدات من لجنة الصحة والسلامة.

واكد، أن "تأثيرات رفع حظر التجوال لن تظهر إلا بعد أسبوع من رفعه.

وكان وزير الصحة، صادق جعفر علاوي،  اكد، إن الوزارة تفكر بشكل جاد في اعادة النظر بالحظر الجزئي لتفادي عواقب وخيمة.

واشار علاوي، في بيان، الى ان "الوزارة تفكر جديا بإعادة النظر بإجراءاتها المتعلقة بالحظر الجزئي لتفادي عواقب وخيمة يمكن ان تحدث نتيجة عدم الالتزام والتي اثبتتها  الفرق الرقابية الميدانية.

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