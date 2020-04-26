نائبة تحذر من مغبة استمرار دخول المحاصيل الزراعية المستوردة

حذرت النائبة عالية نصيف من مغبة استمرار دخول المحاصيل الزراعية المستوردة وما يترتب عليها من ضرر كبير على الاقتصاد العراقي والقطاع الزراعي، مطالبة بحماية المنتج المحلي والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية .



وقالت في بيان :" ان العديد من الشكاوى وردت إلينا من مزارعين تكدست محاصيلهم بسبب دخول الخضر المستوردة، ومن بينها شكوى من مزارعي قرية البستان في ناحية بني سعد بمحافظة ديالى والمشهورة بزراعة الخضر كالشجر والخيار، فقد اضطروا مؤخراً إلى بيع محاصيلهم كاعلاف للحيوانات حيث وصل سعر صندوق الشجر إلى ألف دينار فقط، وقد أكدوا أنهم سيضطرون إلى هجرة قراهم في حال استمرار دخول المحاصيل المستوردة ".





وشددت نصيف على :" أهمية قيام الحكومة بكافة أجهزتها بحماية المنتج المحلي والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية، وإحالة المتلاعبين والفاسدين إلى محاكم عسكرية لينالوا جزاءهم العادل، و دعم القطاع الزراعي بكافة السبل المتاحة.