بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 26 نيسان 2020
آخر الأخبار
الصحة تقترح ان يكون حظر التجوال شاملا، او اتباع بعض التشديدات من لجنة الصحة والسلامة نائبة تحذر من مغبة استمرار دخول المحاصيل الزراعية المستوردة المعموري: الاقتصاد الوطني هو المتضرر الأكبر من استمرار دخول المنتجات الزراعية الأجنبية تسجيل ٥٥ إصابة بكورونا بالعراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية اقتراح حكومي بايقاف استيراد السيارات والكماليات القدو يرجح تاجيل جلسة منح الثقة لكابينة الكاظمي الحل يؤكد انه لن يشارك في حكومة الكاظمي اشتداد الصراع على الوزارات السيادية.. والصدر يرسل وفدا إلى العامري بمرشحين جدد للوزارات نائب: لا توافق على الكابينة الوزارية الحلبوسي يبحث مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 نيسان 2020 12:24 م

نائبة تحذر من مغبة استمرار دخول المحاصيل الزراعية المستوردة

عالية

حذرت النائبة عالية نصيف من مغبة استمرار دخول المحاصيل الزراعية المستوردة وما يترتب عليها من ضرر كبير على الاقتصاد العراقي والقطاع الزراعي، مطالبة بحماية المنتج المحلي والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية .

وقالت في بيان :" ان العديد من الشكاوى وردت إلينا من مزارعين تكدست محاصيلهم بسبب دخول الخضر المستوردة، ومن بينها شكوى من مزارعي قرية البستان في ناحية بني سعد بمحافظة ديالى والمشهورة بزراعة الخضر كالشجر والخيار، فقد اضطروا مؤخراً إلى بيع محاصيلهم كاعلاف للحيوانات حيث وصل سعر صندوق الشجر إلى ألف دينار فقط، وقد أكدوا أنهم سيضطرون إلى هجرة قراهم في حال استمرار دخول المحاصيل المستوردة ".


وشددت نصيف على :" أهمية قيام الحكومة بكافة أجهزتها بحماية المنتج المحلي والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية، وإحالة المتلاعبين والفاسدين إلى محاكم عسكرية لينالوا جزاءهم العادل، و دعم القطاع الزراعي بكافة السبل المتاحة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حظر التجوال في العراق

الصحة تقترح ان يكون حظر التجوال شاملا، او اتباع بعض التشديدات من لجنة الصحة والسلامة 26 نيسان 2020 12:35 م

النائب عن كتلة تحالف سائرون برهان المعموري

المعموري: الاقتصاد الوطني هو المتضرر الأكبر من استمرار دخول المنتجات الزراعية الأجنبية 26 نيسان 2020 12:19 م

القيادي-في-التحالف-حنين-القدو-1280x720

القدو يرجح تاجيل جلسة منح الثقة لكابينة الكاظمي 26 نيسان 2020 12:05 م

حزب الحل

الحل يؤكد انه لن يشارك في حكومة الكاظمي 26 نيسان 2020 12:02 م

النائب-عن-تحالف-سائرون-غايب-العميري

نائب: لا توافق على الكابينة الوزارية 26 نيسان 2020 11:55 ص

2a03b68f-2372-4cc0-a00a-b12d7781867b

الحلبوسي يبحث مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك 26 نيسان 2020 11:52 ص

عباس عليوي

نائب عن سائرون :نرفض ترشيح اي شخصية مجربة سابقاً في تشكيلة الكاظمي الوزارية 26 نيسان 2020 11:47 ص

الحزب-الديمقراطي-الكردستاني

الحزب الديمقراطي الكردستاني : مستعدون لتقديم البدائل في حال رفض مرشحينا للكابينة الوزارية "رسمياً" 26 نيسان 2020 11:41 ص

التعليقات