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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 نيسان 2020 12:19 م

المعموري: الاقتصاد الوطني هو المتضرر الأكبر من استمرار دخول المنتجات الزراعية الأجنبية

النائب عن كتلة تحالف سائرون برهان المعموري

قال عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري،  إن الاقتصاد الوطني هو المتضرر الأكبر من استمرار دخول المنتجات الزراعية الأجنبية.

 واوضح المعموري في بيان:" انه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بالبلاد وتعالي الأصوات المطالبة بتنشيط الزراعة المحلية من خلال دعم الفلاح العراقي إلا أننا نلاحظ استمرار دخول المحاصيل والسلع الزراعية بمختلف أنواعها ، لافتاً إلى إن ذلك الأمر يتسبب بضرر واضح المعالم على الاقتصاد الوطني ويجعله المتضرر الأكبر ويثير الشكوك حول جدية الحكومة في الاهتمام بتنمية القطاع الخاص".

وأضاف:" إن إغراق الأسواق بالمنتجات الزراعية الاجنبية يعود بخسائر مالية جسيمة على الفلاحين نتيجة عدم مقدرتهم على تصريف المحاصيل الزراعية من خضروات وفواكه في الاسواق المحلية ، منوهاً إلى : إن المواطن الاعتيادي يضطر إلى شراء المحاصيل المستوردة التي لا تمتاز بجودة ومزايا تلك التي تزرع في تربة بلاد ما بين النهرين".

ووصف الحكومة الاتحادية بالعاجزة عن تطبيق القوانين النافذة الخاصة بحماية المنتجات المحلية، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية غلق أبواب الاستيراد بوجه المحاصيل والسلع الزراعية الاجنبية والقضاء على عمليات التهريب كخطوة أولى لبناء قطاع زراعي يأخذ على عاتقه النهوض بالاقتصاد المحلي ويستعيد ثقة المواطن.

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