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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 نيسان 2020 12:05 م

القدو يرجح تاجيل جلسة منح الثقة لكابينة الكاظمي

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رجح عضو تحالف الفتح حنين القدو ، ، تأجيل جلسة البرلمان المرتقب عقدها الاسبوع الجاري، عازيا الامر الى الضغوط الكبيرة من قبل الكتل السنية والكردية على المرشح مصطفى الكاظمي.

وقال القدو ان “هناك ضغطا كرديا كبيرا على المرشح مصطفى الكاظمي للقبول بشروطهم واولها ابقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين”.

واضاف ان “الكتل السنية هي الاخرى تضغط على الكاظمي للرضوخ لشروطها  بحصصها من الوزارات والمرشحين”، مشيرا الى ان “تلك الضغوط ولدت غضبا كبيرا وعدم رضا لدى اغلب النواب من باقي الكتل”.

واوضح انه “كان من المرتقب عقد جلسة لمجلس النواب الاسبوع الجاري للتصويت على حكومة الكاظمي من عدمه الا ان الجلسة اجلت بسبب الضغوط  عليه.

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