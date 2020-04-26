الحل يؤكد انه لن يشارك في حكومة الكاظمي

اكد حزب الحل انه لن يشارك في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.





وشدد الحزب في بيان على انه لن يكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم ، وإدعاءات البعض زوراً بتمثيلهم المكون لإحتكار إستحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الأخرين .





وقال اننا سنكون خارج حكومة رئيس الوزراء المكلف الكاظمي لعدم قناعتنا بامكانيته من أحداث تغيير على الواقع المرير للشعب الذي يعاني من تهجير وفقر وفساد وسرقة أموال ، وسنكون مع الشعب الى حين إستعاده حقوقه المسلوبة وانصاف عوائل الشهداء وفي مقدمتهم شهداء ثورة تشرين ، والكشف عن مصير المغيبين والمختفين والمفقودين .



