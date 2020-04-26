نائب: لا توافق على الكابينة الوزارية

أكد النائب عن كتلة سائرون النيابية ، غايب العميري عدم وجود توافق سياسي حتى الآن على الكابينة الوزارية.





وقال العميري: إن"المناقشات والاجتماعات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء الكاظمي مستمرة ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأن الكابينة الوزارية"لافتاً إلى أن"بعض الأحزاب والكتل تريد أن يكون لهم ممثلون في الوزارات أو الكابينة الحكومية وأخذ استحقاقهم الانتخابي".





وأشار العميري الى أن"بعض الكتل تعترض على الأسماء التي تم ترشيحها للكابينة الوزارية"، مؤكداً "عدم وجود توافق بين الكتل السياسية والكاظمي على كابينة وزارية محددة".





وأوضح أن"سبب تأجيل عقد الجلسة حتى الآن هو لعدم توصل رئيس الوزراء المكلف الى اكمال كابينته وإرسال كتاب رسمي الى مجلس النواب من أجل عقد الجلسة للتصويت على الحكومة".