نائب عن سائرون :نرفض ترشيح اي شخصية مجربة سابقاً في تشكيلة الكاظمي الوزارية

أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي رفض تحالفه ترشيح أي شخصية مجربة سابقاً في تشكيلة الكاظمي.



وقال عليوي في تصريح صحفي، إن موقف التحالف هو "رفض ترشيح أي شخصية مجربة سابقاً، أو كانت جزءاً من حالة الفشل.



واضاف انه "حتى الساعة لم يتم عرض الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة بشكل رسمي، فهي ما زالت قيد التفاوض بين الرئيس المكلف والقوى السياسية.



وشدّد على "ضرورة عدم تكرار الكاظمي تجربة الحكومات السابقة، في تشكيل حكومة وفق نظام المحاصصة السياسية والطائفية، فهذا الأمر ربما يدفع إلى عدم التصويت على حكومته في البرلمان.