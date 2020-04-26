الحزب الديمقراطي الكردستاني : مستعدون لتقديم البدائل في حال رفض مرشحينا للكابينة الوزارية "رسمياً"

أكد إدريس شعبان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، ، أنه حتى الآن لم يتم رفض مرشحي الكرد للمناصب الوزارية بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.



وقال شعبان في تصريح صحفي، إن "الرفض هو من الجهات السياسية فقط، ولكن الكتل الكردستانية مستعدة لتقديم البدائل في حال كان الرفض رسمياً"، مؤكداً: "ليست لدينا مشكلة مع الأسماء.



وأضاف، أن "الكاظمي إذا أراد اختيار الأسماء الوزارية بنفسه، فينبغي أن يكون بالتشاور مع المؤسسات الرسمية في الإقليم، لأننا لدينا رئاسة إقليم هي المسؤولة عن العلاقات مع بغداد، وينبغي اختيار الأسماء بالتشاور، وبهذا الشكل ليست لدينا إشكاليات اطلاقا.