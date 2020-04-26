مسؤول باتحاد الكرة :الاستياء من ترشيح احمد راضي .. امر غريب !



ابدى منسق الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد ابراهيم، استغرابه من استياء البعض من رغبة النجم الدولي السابق، احمد راضي ، الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة.



وقال ابراهيم في تصريح صحفي :" ان النجم الدولي السابق، احمد راضي من ابرز النجوم الذين خدموا الكرة العراقية سنوات عديدة ويحق له الترشيح لاي منصب ".



واضاف :" ان اهم هدف للكابتن عدنان درجال، كان فسح المجال للجميع للترشيح والعمل بالاتحاد القادم، لذلك استغرب من البعض الذين هاجموا احمد راضي لرغبته في الترشيح للانتخابات".



يذكر ان احمد راضي، ابدى رغبته في الترشيح للانتخابات المقبلة للاتحاد العراقي لكرة القدم.