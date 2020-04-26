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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الأحد، 26 نيسان 2020 10:41 ص

بعد شروط و إملاءات الكتل الشيعية هل ينسحب الكاظمي بعد مهلة الـ48 ساعة؟

الكاظمي

كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم ، عن منح القوى الشيعية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مهلة 48 ساعة لاستبدال أسماء المرشحين في الكابينة الوزارية.
وقال مصدر في التحالف  إن "القوى الشيعية أكدت في اجتماعها الأخير مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي رفض إعادة ترشيح عدد من الوزراء في الحكومات السابقة ومنهم وزراء في الحكومة المستقيلة الحالية، بالإضافة إلى مرشحين آخرين في حكومات سابقة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "رؤساء الكتل السياسية الشيعية سلموا الكاظمي عددا من الملاحظات على المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية، بالإضافة إلى منحه مهلة 48 ساعة للرد على ملاحظات واعتراضات الكتل على أسماء المرشحين للكابينة الوزارية".
وأشار المصدر، إلى أن "رئيس الوزراء المكلف ابلغ القوى الشيعية استعداده لتغيير أسماء بعض المرشحين للكابينة الوزارية، على رأسهم المرشحين لوزارتي الشباب والرياضة والخارجية".

ورأى النائب عن كتلة دولة القانون كاطع الركابي، ، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواجه عراقيل لاستكمال تشكيلته الحكومية وتقديمها للبرلمان، متوقعاً أن يتنحى عن مهمة تشكيل الحكومة في الأيام المقبلة جراء ذلك.
وقال الركابي في تصريح  له ، إن "الكاظمي أعطى القوى السنية والكردية التفويض الكامل بترشيح الأسماء للحقائب الوزارية، إلا أنه اختلف مع الكتلة التي رشحته (الشيعة)، ولم يتعامل معها بتوزيع الوزارات بصورة صحيحة".
وأضاف أن "هناك ازدواجية لدى الكاظمي في التعامل مع المكونات والكتل السياسية"، مردفاً بالقول، "هذه قد يدفعه خلال الأيام المقبلة إلى تقديم اعتذاره عن التكليف بحسب الانباء وما نشاهده على الساحة السياسية".
وأشار الركابي إلى أنه "كان أولى بالكاظمي الاستفادة من الأخطاء المكلفين السابقين محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، واختيار شخصيات مناسبة في الكابينة الوزارية وتشكيل حكومته وفق المصلحة العامة". 

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