المالية تفتح حسابات للاتحادات الرياضية هذا الاسبوع



اعلنت وزارة الشباب والرياضة، ان وزارة المالية ستشرع الأسبوع الحالي باجراءات فتح حسابات الاتحادات الرياضية ومن ثم تحويل المبالغ لاطلاق رواتب ومنح الاتحادات الرياضية للعام 2020.



وقال مدير عام الدائرة القانونية والادارية والمالية شاكر محمد في بيان :" ان الوزارة ارسلت عدة كتب إلى وزارة المالية منذ شهر كانون الثاني 2020، من اجل الاسراع بفتح حسابات الاتحادات، وننتظر وصول الاشعار من وزارة المالية للاشراف على تنظيم توزيع هذه الاموال ومنحها الى من يستحقها وفق الضوابط القانونية ".



واضاف :" ان قرار مجلس الوزراء يؤكد ان وزارتي الشباب والرياضة والمالية مسؤولتان حصرا عن توزيع الاموال الى الاتحادات على وفق تعليمات تصدرها الوزارتان، وان وزارة الشباب والرياضة سيكون دورها الاشراف والمراقبة على الاموال".