14 حالة تجاوز على نهر الفرات في الانبار .. امام القضاء



اعلن قائمقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي عن احالة 14 حالة تجاوز على نهر الفرات في مناطق شرق مدينة الرمادي الى القضاء .



وقال الدليمي في تصريح صحفي :" ان دائرة الري شكلت لجانا مختصة لجرد المتجاوزين على نهر الفرات في مناطق الحبانية والخالدية والجزيرة ومناطق مختلفة شرق مدينة الرمادي، وتبين اثناء عملية الجرد ان هناك 14 تجاوزا من قبل المواطنين والدوائر الحكومية على حرمة نهر الفرات ".



واضاف :" ان الدائرة المعنية خاطبت الجهات القضائية من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومحاسبتهم ورفع كافة التجاوزات عن حرمة نهر الفرات ، مبينا :" ان الفترة الحرجة التي عاشتها المحافظة وغياب القانون ادت الى تجاوز بعض من سكان المحافظة على حرمة نهر الفرات"، مبينا :" ان عددا من المواطنين قاموا بانشاء معامل للرمل فضلا عن انشاء حقول الاسماك وتجاوزات اخرى سيتم رفعها بعد اللجوء الى القضاء ".