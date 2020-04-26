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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 26 نيسان 2020 10:33 ص

الفتح : امام المكلف 48 ساعة لتغيير كابينته الوزارية !

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الفتح : امام المكلف 48 ساعة لتغيير كابينته الوزارية !


كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، عن منح القوى الشيعية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مهلة 48 ساعة لاستبدال اسماء المرشحين في الكابينة الوزارية.

وقال مصدر في التحالف في تصريح صحفي :" ان القوى الشيعية اكدت في اجتماعها الاخير مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي رفض اعادة ترشيح عدد من الوزراء في الحكومات السابقة ، ومنهم وزراء في الحكومة المستقيلة الحالية، بالاضافة الى مرشحين آخرين في حكومات سابقة ".

واضاف المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه :" ان رؤساء الكتل السياسية الشيعية سلموا الكاظمي عددا من الملاحظات على المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية، بالاضافة الى منحه مهلة 48 ساعة للرد على ملاحظات واعتراضات الكتل على اسماء المرشحين للكابينة الوزارية".

واشار الى :" ان رئيس الوزراء المكلف ابلغ القوى الشيعية استعداده لتغيير اسماء بعض المرشحين للكابينة الوزارية، على رأسهم المرشحان لوزارتي الشباب والرياضة والخارجية".
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