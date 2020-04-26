احركات اللحظات الأخيرة .. تحالف العامري يؤيد بقاء وزيرين من حكومة عبد المهدي ضمن تشكيلة الكاظمي

اعتبر النائب عن كتلة الفتح فاضل الفتلاوي، يوم الاحد، أن وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، و وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني جديران في البقاء بمنصبيهما في الحكومة المقبلة.

وقال الفتلاوي ، إن "هناك عددا من الوزراء الكفاءة في حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي اثبتوا جدارتهم في إدارة الوزارة، أبرزهم علاوي، وريكاني".

وأضاف أن "الوزيرين حققا نسبة نجاح جديدة خلال فترة إدارتهما للوزارة، ويستحقان مجازاتهما وإعادة ترشحيهما في حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وحصولهما على ثقة مجلس النواب".

وبين الفتلاوي، أن "اختيار المرشحين وإعادة ترشيح الوزراء في حكومة عبدالمهدي بيد الكاظمي هو صاحب الرؤية المناسبة في اختيار المرشحين وتشكيل الكابينة الوزارية التي يراها مناسبة لحكومته".

وكانت القوى الشيعية قد اجتمعت يوم الجمعة مع المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي وعبرت عن رفضها على ترشيح الوزراء في حكومته من بينهم الكورد والسنة.

وكان مصدر سياسي كشف السبت عن منح القوى الشيعية الكاظمي مهلة 48 ساعة لاستبدال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية.

ووفق المصدر فإن القوى الشيعية اعترضت على مرشحين لشغل الحقائب الوزارية وأمهلته 48 ساعة لاستبدالها، في خطوة ستزيد الضغوط على الكاظمي في الأيام المقبلة.

ويحظى الكاظمي بتأييد معظم القوى السياسية الكبرى في المكونات الثلاثة الشيعية والكوردستانية والسنية، وقد وعدت بمنح الثقة لتشكيلته الحكومية عبر كتلها البرلمانية في مجلس النواب.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في 9 نيسان/أبريل الجاري، الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، وذلك بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن هذه المهمة.