بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 26 نيسان 2020
آخر الأخبار
الصحة تقترح ان يكون حظر التجوال شاملا، او اتباع بعض التشديدات من لجنة الصحة والسلامة نائبة تحذر من مغبة استمرار دخول المحاصيل الزراعية المستوردة المعموري: الاقتصاد الوطني هو المتضرر الأكبر من استمرار دخول المنتجات الزراعية الأجنبية تسجيل ٥٥ إصابة بكورونا بالعراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية اقتراح حكومي بايقاف استيراد السيارات والكماليات القدو يرجح تاجيل جلسة منح الثقة لكابينة الكاظمي الحل يؤكد انه لن يشارك في حكومة الكاظمي اشتداد الصراع على الوزارات السيادية.. والصدر يرسل وفدا إلى العامري بمرشحين جدد للوزارات نائب: لا توافق على الكابينة الوزارية الحلبوسي يبحث مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 26 نيسان 2020 10:32 ص

نائب ببرلمان كردستان : فساد "مخيف" في ملف النفط في الاقليم

368
نائب ببرلمان كردستان : فساد "مخيف" في ملف النفط في الاقليم

اكد عضو برلمان اقليم كردستان سيروان بابان:"  ان الملف النفطي في الاقليـم مليء بالفساد المالي والاداري بشكل مخيف طيلة السنوات الماضية وحتى الان.

وقال بابان في تصريح صحفي :" ان برلمان كردستان رصد جملة من الخروقات المالية والفساد في الملف النفطي، و الشارع اصبح على دراية واضحة بان الخطورة تكمن في عدم الشفافية في العقود وتصدير النفط ، وايضا هناك خروق في مستحقات الشركات النفطية، فضلا عن وجود خروقات بين المركز والاقليم في قضية النفط ".

واضاف :" ان برلمان الاقليم اصدر قانون الاصلاح وبعده قانون عدم خروج المشتقات النفطية بشكل غير شرعي ، ولكن هذين القانونين لم يطبقا ، بسبب عدم وجود نزاهة وشفافية في الحكومات السابقة والحالية في الملف النفطي".

واشار النائب الكردي الى :" ان برلمان كردستان ، كجهة رقابية راصدة للخروقات المالية والنفطية ، قدم كل الملفات للقضاء وللجهات المختصة لكنها لم تنتج شيئا بسبب العملية الديمقراطية المزيفة في الاقليم "، مبينا :"  ان البرلمان والحكومة تشترك فيهما الاحزاب الحاكمة ، ولانها متورطة في هذه الملفات لا يمكنها ان تطبق القانون على نفسها".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حظر التجوال في العراق

الصحة تقترح ان يكون حظر التجوال شاملا، او اتباع بعض التشديدات من لجنة الصحة والسلامة 26 نيسان 2020 12:35 م

عالية

نائبة تحذر من مغبة استمرار دخول المحاصيل الزراعية المستوردة 26 نيسان 2020 12:24 م

النائب عن كتلة تحالف سائرون برهان المعموري

المعموري: الاقتصاد الوطني هو المتضرر الأكبر من استمرار دخول المنتجات الزراعية الأجنبية 26 نيسان 2020 12:19 م

القيادي-في-التحالف-حنين-القدو-1280x720

القدو يرجح تاجيل جلسة منح الثقة لكابينة الكاظمي 26 نيسان 2020 12:05 م

حزب الحل

الحل يؤكد انه لن يشارك في حكومة الكاظمي 26 نيسان 2020 12:02 م

النائب-عن-تحالف-سائرون-غايب-العميري

نائب: لا توافق على الكابينة الوزارية 26 نيسان 2020 11:55 ص

2a03b68f-2372-4cc0-a00a-b12d7781867b

الحلبوسي يبحث مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك 26 نيسان 2020 11:52 ص

عباس عليوي

نائب عن سائرون :نرفض ترشيح اي شخصية مجربة سابقاً في تشكيلة الكاظمي الوزارية 26 نيسان 2020 11:47 ص

التعليقات