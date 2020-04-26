نائب ببرلمان كردستان : فساد "مخيف" في ملف النفط في الاقليم



اكد عضو برلمان اقليم كردستان سيروان بابان:" ان الملف النفطي في الاقليـم مليء بالفساد المالي والاداري بشكل مخيف طيلة السنوات الماضية وحتى الان.



وقال بابان في تصريح صحفي :" ان برلمان كردستان رصد جملة من الخروقات المالية والفساد في الملف النفطي، و الشارع اصبح على دراية واضحة بان الخطورة تكمن في عدم الشفافية في العقود وتصدير النفط ، وايضا هناك خروق في مستحقات الشركات النفطية، فضلا عن وجود خروقات بين المركز والاقليم في قضية النفط ".



واضاف :" ان برلمان الاقليم اصدر قانون الاصلاح وبعده قانون عدم خروج المشتقات النفطية بشكل غير شرعي ، ولكن هذين القانونين لم يطبقا ، بسبب عدم وجود نزاهة وشفافية في الحكومات السابقة والحالية في الملف النفطي".



واشار النائب الكردي الى :" ان برلمان كردستان ، كجهة رقابية راصدة للخروقات المالية والنفطية ، قدم كل الملفات للقضاء وللجهات المختصة لكنها لم تنتج شيئا بسبب العملية الديمقراطية المزيفة في الاقليم "، مبينا :" ان البرلمان والحكومة تشترك فيهما الاحزاب الحاكمة ، ولانها متورطة في هذه الملفات لا يمكنها ان تطبق القانون على نفسها".

