نائب شبكي: تراجع وتصدع في تأييد الكتل السياسية للكاظمي





اكد النائب عن كوتا الشبك ضمن تحالف الفتح قصي عباس:" ان الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تسببت بتراجع بعض القوى السياسية عن موقفها الداعم لحكومته ".



وقال عباس في تصريح صحفي :" بعد اعلان اسماء الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي حصل تراجع ونوع من التصدع في تأييد عدد من الكتل والكيانات تجاه رئيس الوزراء المكلف"، مبينا :" ان سبب التراجع عدم الكيل بمكيال واحد في التعامل مع الكتل السياسية في موضوع اختيار الكابينة الوزارية ، اضافة الى الملاحظات المؤشرة من قبل بعض الكتل على بعض الوزراء".



واضاف :" هنالك امتعاض وعدم رضا من قبل ممثلي المكونات ( الاقليات ) في مسألة الآلية المتبعة من قبل الكاظمي في اختيار وزراء يمثلون مكوناتهم ".