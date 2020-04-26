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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 نيسان 2020 10:29 ص

​روحاني يحذر من انتشار جديد وواسع لفيروس كورونا في إيران

روحاني
 
حذر الرئيس الايراني حسن روحاني، يوم الاحد، من انتشار جديد وواسع لفيروس كورونا.
وقال روحاني خلال اجتماع للحكومة الايرانية، إن "اتخاذ خطوات خاطئة في مجال استئناف النشاطات الاقتصادية قد يتسبب بانتشار جديد وواسع لفيروس كورونا".
واضاف أن "حياتنا اليومية الان ومستقبلا يجب ان تكون بشكل وكأن فيروس كورونا سيبقى في البلاد حتى التوصل الى لقاح خاص به".
وتابع "اتخذنا قرارا جديدا في مواجهة كورونا ينص على تقسيم البلاد الى ابيض / احمر يظهر نسبة الاصابات في المدن والمحافظات".
واكد روحاني بالقول "سنتخذ قرارا حول الزام المواطنين بارتداء الكمامات اثناء ركوب الحافلات واستخدام مترو الأنفاق".
واشار الرئيس روحاني الى "إمكانية بلاده البدء بتصدير جهاز تشخيص فيروس كورونا والمواد التعقيمية بالمستقبل القريب".
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