المطلبي : شكوك برضوخ المكلف لمطالبات بعض الكتل السياسية





اعلن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي،:" ان شكوكاً كبيرة بدأت تثار حول المكلّف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، برضوخه لمطالبات بعض الكتل السياسية ".



واضاف المطلبي :" ان مجلس النواب لن يصوّت على الحكومة المقترحة ما لم يتم احداث تغيير فيها بنحو يجعلنا نشعر بالاطمئنان، بان الكاظمي يتعامل مع الجميع بآلية واحدة".



ولفت، الى :" ان التشكيلة الوزارية المطروحة تؤشّر انها لن تكون موفقة، ولا تلبي متطلبات المرحلة الحالية"، مطالبا الكاظمي بأن :" يكون اكثر استيعاباً للوضع العراقي ويرتقي الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه ".



وخلص المطلبي، الى :" ان الموقف السائد هو التريث ومعرفة امكانية ان يجري رئيس الحكومة المكلّف تغييراً في القائمة المقترحة"، مبيناً :" ان مواقف الكتل السياسية الشيعية بدأت تتزايد بالرفض لاسيما من ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح".