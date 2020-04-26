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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 26 نيسان 2020 10:28 ص

المطلبي : شكوك برضوخ المكلف لمطالبات بعض الكتل السياسية

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المطلبي : شكوك برضوخ المكلف لمطالبات بعض الكتل السياسية


اعلن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي،:" ان شكوكاً كبيرة بدأت تثار حول المكلّف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، برضوخه لمطالبات بعض الكتل السياسية ".

واضاف المطلبي :" ان  مجلس النواب لن يصوّت على الحكومة المقترحة ما لم يتم احداث تغيير فيها بنحو يجعلنا نشعر بالاطمئنان، بان الكاظمي  يتعامل مع الجميع بآلية واحدة".

ولفت، الى :" ان التشكيلة الوزارية المطروحة تؤشّر انها لن تكون موفقة، ولا تلبي متطلبات المرحلة الحالية"، مطالبا الكاظمي بأن :" يكون اكثر استيعاباً للوضع العراقي ويرتقي الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه ".

وخلص المطلبي، الى :" ان الموقف  السائد هو التريث ومعرفة امكانية ان يجري رئيس الحكومة المكلّف تغييراً في القائمة المقترحة"، مبيناً :" ان مواقف الكتل السياسية الشيعية بدأت تتزايد بالرفض لاسيما من ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح".
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