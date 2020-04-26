خلاطي: الكاظمي يحاول الإبقاء على تقسيم الوزارات الطائفي

كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن خلاطي، عن إصرار رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على تقسيم الوزارات ضمن الاستحقاق الطائفي.

وقال خلاطي في تصريح صحفي، إن " رئيس الوزراء المكلف مصطفى لكاظمي يريد الابقاء على تقسيم الوزارات ولكن هو من يضع الأسماء".

وأضاف أنه " يجب إسناد الوزارات إلى المكونات وليس إلى الجهات السياسية وأن توازن المكونات يجب ان يحضر بقوة في مجلس الوزراء".

وتابع "نحتاج لمسار جديد يحفظ حق المكونات وأن الكتل الشيعية طالبت الكاظمي بتطبيق المسطرة الواحدة:، مبينا أن " بقاء الوضع بهذا الشكل سيزيد الوضع سوءا".