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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 نيسان 2020 10:11 ص

بعد أنباء "وفاته".. رسالة من زعيم كوريا الشمالية

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منذ أيام وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يزاحم فيروس كورونا في الأخبار والشائعات التي كانت أبرزها "وفاته"، في ظل صمت رسمي وإعلامي في البلد المعزول.
لكن وبعد هذه العاصفة من التكهنات حول صحته، خرجت وكالة الأنباء الكورية الشمالية تقول إن كيم أعرب عن "تقديره" للأشخاص الذين يعملون لبناء منشآت في بلدة حدودية شمالية اليوم الأحد.

وهو ما جاءت عليه الإذاعة الحكومية التي ذكرت أن زعيم البلاد "أرسل تقديرا للعمال الذين يدعمون بجدية وبكل إخلاص إنشاء مدينة سامجيون".
وتقع سامجيون عند سفح جبل بايكدو، أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، والمعروفة بأنها مسقط رأس والد كيم الراحل الزعيم السابق كيم جونغ إيل، وتم رفعها لتصبح مدينة أواخر العام الماضي.
ولم تذكر الوكالة والإذاعة الصيغة التي أرسل بها الزعيم الكوري رسالة الشكر للعمال، كما أنهما لم تقدما تفاصيل أخرى يمكن أن تدل على مكان وجوده أو ظروفه الصحية أو أنشطته أو حتى صورة له.
وخلال الأسبوع الأخير، ثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 أبريل/نيسان الجاري.
وكانت آخر مرة تحدثت فيها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بشأن مكان كيم عندما أوردت خبرا عنه وهو يرأس اجتماعا للحزب الحاكم، في الـ11 من الشهر الحالي.
وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن التقارير التي تحدثت عن مرض كيم، وقال للصحفيين: "أعتقد أن التقرير غير صحيح"، لكنه أحجم عن توضيح ما إذا كان على اتصال بمسؤولين في كوريا الشمالية أم لا.
والتقى ترامب  كيم في ثلاث مناسبات في محاولة لإقناعه بتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة وجيران كوريا الآسيويين.
ورغم توقف المحادثات فإن ترامب لا يزال يصف كيم بالصديق، ويثني عليه في ظهوره الإعلامي.


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