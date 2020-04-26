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الأحد, 26 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 نيسان 2020 10:07 ص

خطة خمسية لإعلان الاكتفاء ذاتيا من جميع المنتجات الزراعية

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كشف رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، الأحد، اعداد خطة خمسية لاعلان العراق مكتفيا ذاتيا بجميع المنتجات بعد نجاحه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير.
وقال الشمري في بيان  له  إن “من المقرر لعام 2020 ان يرتفع انتاج العراق من الحنطة الى اكثر من 6 ملايين طن، ويحوله من بلد مستورد الى مصدر”، مؤكدا على “اهمية التركيز على القطاع الزراعي، بعد ان نجح العراق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير”.
وكشف الشمري عن “اعداد خطة خمسية لاعلان العراق مكتفيا ذاتيا بجميع المنتجات، مؤكدا المضي بالنهوض في القطاع الزراعي، لتحقيق هذا الهدف”.
وأشار إلى “دور لجنة الزراعة في تشريع قانون لحماية المنتج المحلي، واصدار قرار نيابي لاحقا بايقاف منح اجازة استيراد بيض المائدة والدجاج والاسماك، الا ان هذه القرارات لم تطبق بشكل صحيح على ارض الواقع، بسبب وجود خروقات في بعض المنافذ الحدودية”.
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