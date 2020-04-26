وزير النفط يحدد موعد تحسن أسعار الخام



نفى نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، الاحد، وجود قرار بتخفيض رواتب الموظفين، فيما أشار إلى أن أسعار النفط ستتحسن الشهر المقبل بعد تنفيذ اتفاق أوبك + الجديد.

وقال الغضبان في حوار متلفز إن “رواتب الموظفين مؤمنة لشهر نيسان وليس هناك قرار بتخفيضها”، مشيرا إلى أن “إيرادات العراق هبطت ٥٠٪ بسبب انهيار أسعار النفط”.

وأضاف، أن “إيرادات العراق هبطت ٥٠٪ بسبب انهيار أسعار النفط”، لافتا إلى أن “أسعار النفط ستتحسن الشهر المقبل بعد تنفيذ اتفاق أوبك + الجديد”.

وأوضح أن “نفط إقليم كردستان جزء من النفط العراقي وسيتم تخفيضه خلال الشهر القادم”، مؤكدا أن “تصدير إقليم كردستان من النفط يبلغ ٤٥٤ الف شهريا يوميا”.