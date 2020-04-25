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السبت, 25 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 25 نيسان 2020 04:24 م

البياتي: إذا صحت تسريبات أسماء كابينة الكاظمي فهي كارثية

أحمد حيدر البياتي

أعرب النائب عن المكون التركماني أحمد حيدر البياتي، اليوم السبت، عن أمله بأن تكون التسريبات الأخيرة لأسماء المرشحين في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي غير صحيحة.

وقال البياتي في تصريح صحفي، إننا "نطالب باستحداث وزارة الدولة لشؤون المحافظات وهي وزارة مهمة لإدارة الكثير من المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، لكن الرد كان يأتي دائماً من الكتل السياسية بأن هنالك ترهلاً بالوزارات ولا يمكن استحداث أي وزارة لأن هذا الأمر مرفوض رفضا جماهيرياً".

وأضاف، أننا "نستغرب اليوم من استحداث وزارة المرأة ضمن كابينة الكاظمي وهي رغم احترامنا لحقوق المرأة واستحقاقها باستحداث وزارة، لكن هذا الموضوع معالج ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي من الممكن إضافة كلمة الأسرة لها".

وتابع: أن "استحداث هذه الوزارة واناطتها لمرشحة يدعى انها للمكون التركماني، هو استهداف وتهميش للمكون التركماني واستهانة بحقوقه في وقت نشاهد تكليف وترشيح لمرشحين من قوى وكتل سياسية أخرى موجودة في مناطقنا وبيننا وبينهم ملفات عالقة في نينوى وكركوك، إضافة إلى مواضيع سياسية أخرى ستناقش في مجلس الوزراء ما يؤكد أهمية وضرورة وجود ممثل حقيقي وقوي للمكون التركماني داخل مجلس الوزراء للدفاع عن حقوقهم".

وأعرب البياتي عن أمله بأن "تكون التسريبات الأخيرة لأسماء المرشحين غير صحيحة، وأن يكون لدى الكاظمي منهاج واضح وحقيقي وأن يكون واعياً لحجم التحديات والمشكلات التي تواجهه وأن يخرج لنا بكابينة تلائم حجم التحديات وتلبي مطالب الجماهير ودعوات المرجعية"، ماضياً إلى القول "بحال كانت التسريبات التي أعلنت صحيحة فهي كارثية، وسوف تجرنا من واقع سيء إلى أسوأ ولن تكون مخرجاتها حلاً للوضع الراهن".

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