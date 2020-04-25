رونالدو يقرر عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم، على عكس ما يشاع في الآونة الأخيرة.



وقالت مصادر، إن رونالدو على وشك مغادرة يوفنتوس هذا الصيف كونه يفتقد ناديه السابق ريال مدريد، في حين أوضحت أنباء أخرى أن النادي البيانكونيري سيكون مستعداً لبيع صاروخ ماديرا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.



وبحسب ما ذكرته صحيفة توتو سبورت الإيطالية، لا ينوي رونالدو الرحيل عن يوفنتوس أبداً في الوقت الحالي، نافية كل ما تردد في الأسابيع الأخيرة بهذا الخصوص.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النجم البرتغالي يريد البقاء مع السيدة العجوز حتى انتهاء عقده عام 2022، وهذه كانت رغبته منذ البداية عندما وقع على عقد يمتد لأربعة أعوام في صيف 2018.



وأضاف التقرير أن رونالدو لديه علاقة جيدة مع يوفنتوس من لاعبين وإدارة، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.



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