بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 25 نيسان 2020
آخر الأخبار
البياتي: إذا صحت تسريبات أسماء كابينة الكاظمي فهي كارثية رونالدو يقرر عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم بابل تسجل 10 إصابات بكورونا في أقل من 24 ساعة باسل حسين: 5 خيارات أمام الشعب العراقي للتخلص من أحزاب السلطة الحاكمة غدا.. اجتماع جديد للكاظمي مع القوى الشيعية.. وكتل سياسية تهدد بعدم التصويت في البرلمان الوزارات الأمنية شاغرة في حكومة المكلف.. ونائب كردي: أبلغنا الكاظمي بأن حصتنا 3 وزارات الزيادي: "المكلف" يواجه صعوبة كبيرة.. والجبوري: فشل الكاظمي سيجبر البرلمان على حل نفسه مشاورات للمضي بحكومة الكاظمي.. ومراقبون: خطوات الكاظمي مزيج من منهج العبادي وبرنامج الزرفي بابل تسجل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا أمريكا تعتزم إرسال جنودها إلى العراق في الصيف المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 25 نيسان 2020 04:11 م

رونالدو يقرر عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم

كريستيانو رونالدو
قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم، على عكس ما يشاع في الآونة الأخيرة.

وقالت مصادر، إن رونالدو على وشك مغادرة يوفنتوس هذا الصيف كونه يفتقد ناديه السابق ريال مدريد، في حين أوضحت أنباء أخرى أن النادي البيانكونيري سيكون مستعداً لبيع صاروخ ماديرا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة توتو سبورت الإيطالية، لا ينوي رونالدو الرحيل عن يوفنتوس أبداً في الوقت الحالي، نافية كل ما تردد في الأسابيع الأخيرة بهذا الخصوص.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النجم البرتغالي يريد البقاء مع السيدة العجوز حتى انتهاء عقده عام 2022، وهذه كانت رغبته منذ البداية عندما وقع على عقد يمتد لأربعة أعوام في صيف 2018.

وأضاف التقرير أن رونالدو لديه علاقة جيدة مع يوفنتوس من لاعبين وإدارة، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.
إقرأ ايضا
وزارة الشباب والرياضة

مطالبة باعادة فتح ملف أرشيف وتاريخ الدوري العراقي الممتاز 25 نيسان 2020 10:28 ص

الأنبار

توسيع منشآت رياضية في عنة بالأنبار 25 نيسان 2020 10:25 ص

safe_image

كورونا يلغي معرض "بيبل بيتش" للسيارات.. وكاليفورنيا تنتظر أغسطس 24 نيسان 2020 11:25 ص

فيتامين د

دعوات بريطانية لتناول فيتامين "د" خلال فترة الحجر 24 نيسان 2020 10:03 ص

اتحاد السباحة

اتحاد السباحة يحدد موعد انتخاب رئيس جديد 22 نيسان 2020 01:43 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

ما هي فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته ؟ .. الإفتاء المصرية تجيب 22 نيسان 2020 10:39 ص

كورونا في إسرائيل

علماء إسرائيليون يتوصلون إلى طريقة جديدة لاختبار فايروس كورونا في أقل من دقيقة 20 نيسان 2020 03:25 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

تمديد تأجيل بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية لأجل غير مسمى 19 نيسان 2020 12:08 م

التعليقات