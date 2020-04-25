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السبت, 25 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 25 نيسان 2020 03:57 م

بابل تسجل 10 إصابات بكورونا في أقل من 24 ساعة

كورونا في العراق
أعلنت محافظة بابل، اليوم السبت، عن تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت صحة بابل، إن "محافظة بابل سجلت اليوم السبت، أربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا".

وكانت خلية الأزمة في بابل أعلنت في وقت متأخر أمس الجمعة عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في قرية الشجيرية الخاضعة للحجر التام شمالي المحافظة.

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