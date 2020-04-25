باسل حسين: 5 خيارات أمام الشعب العراقي للتخلص من أحزاب السلطة الحاكمة

أكد الخبير الاستراتيجي، باسل حسين، أن هناك 5 خيارات أمام الشعب العراقي للتخلص من أحزاب السلطة الحاكمة وتغيير الوضع السياسي في العراق.

وقال حسين في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" "مخاطباً المتظاهرين والشعب العراقي، “أمامكم خمسة خيارات: إما المشاركة في الانتخابات المقبلة بكثافة مع وجوه جديدة منتقاة".

وأضاف، "أو تخرجون عن بكرة أبيكم في ثورة عارمة، وإما انقلاب عسكري، أو احتلال جديد يقتلع هذه الطبقة السياسية".

وتابع: "أو اعتبروا الطبقة السياسية جائحة مستمرة عليكم الرضا بها وعدم الشكوى والتذمر منها".



