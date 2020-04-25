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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 نيسان 2020 02:28 م

مسؤول حكومي يوضح سبب انخفاض منسوب نهر ديالى

وزارة الموارد المائية

اوضح  مسؤول حكومي في ديالى، اسباب انخفاض منسوب  نهر ديالى خلال الساعات الماضية.

وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي :" ان  انخفاض منسوب نهر ديالى خلال الساعات الماضية خاضع لتقديرات الموارد المائية ، خاصة بعد انتهاء رية الفطام لمحصولي الحنطة والشعير ، اللذين  يبلغ اجمالي الاراضي المزروعة بهما نحو نصف مليون دونم".

واضاف الحيالي :" ان انخفاض منسوب  نهر ديالى يأتي للاستفادة من المياه في وقت الضرورة ، خاصة مع اشهر الصيف الحارة "، مؤكدا ان الانخفاض لايؤثر على بساتين حوض النهر في ظل وجود نهر خريسان الذي يمثل بديلا دائما ،  بالاضافة الى ان اغلب البساتين تعتمد على مضخات اروائية في السقي".

وطمأن قائمقام قضاء بعقوبة  المواطنين بان  خفض منسوب نهر ديالى اجراء وقتي من قبل الموارد المائية ، وسيعاد النظر به وفق توقيتات زمنية محددة ، مؤكدا :"ان حجم السيول المتدفقة خلال الموسم الحالي اقل بكثير من الموسم الماضي ، ويجب الحفاظ على الخزين المائي المتوفر في بحيرة حمرين و سدود ديالى الاخرى ".
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