مسؤول حكومي يوضح سبب انخفاض منسوب نهر ديالى



اوضح مسؤول حكومي في ديالى، اسباب انخفاض منسوب نهر ديالى خلال الساعات الماضية.



وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي :" ان انخفاض منسوب نهر ديالى خلال الساعات الماضية خاضع لتقديرات الموارد المائية ، خاصة بعد انتهاء رية الفطام لمحصولي الحنطة والشعير ، اللذين يبلغ اجمالي الاراضي المزروعة بهما نحو نصف مليون دونم".



واضاف الحيالي :" ان انخفاض منسوب نهر ديالى يأتي للاستفادة من المياه في وقت الضرورة ، خاصة مع اشهر الصيف الحارة "، مؤكدا ان الانخفاض لايؤثر على بساتين حوض النهر في ظل وجود نهر خريسان الذي يمثل بديلا دائما ، بالاضافة الى ان اغلب البساتين تعتمد على مضخات اروائية في السقي".



وطمأن قائمقام قضاء بعقوبة المواطنين بان خفض منسوب نهر ديالى اجراء وقتي من قبل الموارد المائية ، وسيعاد النظر به وفق توقيتات زمنية محددة ، مؤكدا :"ان حجم السيول المتدفقة خلال الموسم الحالي اقل بكثير من الموسم الماضي ، ويجب الحفاظ على الخزين المائي المتوفر في بحيرة حمرين و سدود ديالى الاخرى ".

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