خلية الأزمة النيابية : المالية أثبتت ضعفا وتقصيرا في الاستجابة لمتطلبات مواجهة كورونا



اعلنت خلية الازمة النيابية، عن وجود شكاوى من اغلب المحافظين بعدم ارسال التخصيصات المالية اللازمة لمواجهة تحديات فايروس كورونا، مشيرة الى وجود ضعف كبير في استجابة وزارة المالية لاطلاق التخصيصات.



وقال الناطق باسم الخلية النائب فالح الزيادي في تصريح صحفي :" اشرنا خلال الاسابيع الماضية ضعفا كبيرا وعدم استجابة من وزارة المالية في سرعة اطلاق التخصيصات المالية اللازمة ".



واضاف الزيادي :" ان خلية الازمة ، من خلال المتابعات الميدانية ، تلقت شكاوى عدة محافظين من هذا الضعف والتقاعس"، مؤكدا :" ان وزارة المالية اثبتت تقصيرها الكبير وتراخيها تجاه الشعب العراقي" .