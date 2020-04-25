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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 نيسان 2020 02:24 م

بعثة الصليب الأحمر الصيني تغادر العراق بعد أن دربت أكثر من ألف كادر صحي

الصليب الاحمر


اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، عن مغادرة البعثة الطبية التابعة للصليب الاحمر الصيني الموجودة في العراق منذ بداية تسجيل اصابات بفايروس كورونا فيه.

وقالت الجمعية في بيان :" ان البعثة الطبية الصينية ستغادر العراق يوم غد بعد ان ساعدت العاملين في الخدمات الصحية في زيادة قدراتهم على مواجهة فايروس كورونا والوقاية منه وكيفية التعامل مع المصابين "، مبينة :" ان البعثة اقامت عددا من الورش والندوات التدريبية للعاملين في المستشفيات وفرق التوعية الميدانية للهلال الاحمر ووزارة الصحة ".

واضافت :" ان اكثر من الف من العاملين في المجال الصحي تلقوا تدريبات ومعلومات خاصة بطبيعة الفايروس وطرق معالجته والوقاية منه على يد فريق الصليب الاحمر الصيني الذي عمل في العراق لاكثر من شهر".
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