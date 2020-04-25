نائب كردي : الكاظمي قد يقدم كابينة ناقصة .. يدير قسما منها بالوكالة



اكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، استمرار الخلافات بين الاطراف السياسية على بعض الوزارات في حكومة مصطفى الكاظمي.



وقال النائب طه حمه امين في تصريح صحفي :" ان هناك اطرافا تعترض على تكرار بعض الاسماء التي كانت تشغل مناصب وزارية في حكومة عبدالمهدي، كما هناك خلافات حول المرشحين لعدد من الوزارات كالدفاع والنفط ووزارات اخرى".



واضاف :" ان الكاظمي ربما سيقوم بتقديم تشكيلته الوزارية الى مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي دون تحديد المرشحين للوزارات المختلف عليها، وسيقوم بادارة تلك الوزارات بالوكالة لحين اتفاق الاطراف السياسية على المرشحين كما حدث في بداية تشكيل الحكومة السابقة".