مصرف الرافدين يدعو دوائر معينة لتفعيل الماستر كارد وصرف رواتبها إلكترونيا

دعا مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان الكترونيا وليس يدويًا .



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان" المصرف يطالب من بعض مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب لهذا الشهر عن طريقها الكترونيا" .



وشدد على" مدراء دوائر الحسابات لبعض الدوائر مخاطبة الإدارة العامة للمصرف والإيعاز باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الماستر كارد خصوصا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فايروس كورونا وضرورة مغادرة النقد اليدوي والتعامل بالنظام الإلكتروني لصرف الراتب".

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