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السبت, 25 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 نيسان 2020 01:57 م

الهجرة توزع 12 ألف حصة إغاثية للسوريين في مخيمات دهوك

مخيم
وزعت وزارة الهجرة والمهجرين  مساعدات صحية وغذائية على النازحين السوريين القاطنين في مخيمات محافظة دهوك .

 وقالت مدير قسم محافظات اقليم كردستان في الوزارة عليا حسين البزاز في بيان صحفي " ان " الوزارة ومن منطلق مسؤليتها الانسانية والخدمية باشرت في اليومين الماضيين بتوزيع (8536) حصة من المساعدات الانسانية على النازحين السوريين بمخيمات (دوميز الأول والثاني وكويلان وعقرة) بمحافظة دهوك " ، مبينة ان المساعدات الانسانية التي وزعت شملت ( سلة غذائية واخرى صحية) .

 وأوضحت البزاز أن كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (4000) حصة إغاثية للنازحين السوريين في مخيم دوميز الأول  ، فيما وزع في مخيم دوميز الثاني للنازحين السوريين (2092) حصة إغاثية ، فضلا عن توزيعه (1940) حصة إغاثية بين النازحين السوريين في مخيم كويلان ، وكانت حصة النازحين السوريين في مخيم عقرة (504) حصة إغاثية . 
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