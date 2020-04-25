نائب كردي الخلافات بين الاطراف السياسية حول بعض الوزارات مازالت مستمرة

اكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، استمرار الخلافات بين الاطراف السياسية على بعض الوزارات في حكومة مصطفى الكاظمي.



وقال النائب طه حمه امين ان الخلافات بين الاطراف السياسية حول بعض الوزارات في حكومة مصطفى الكاظمي مازالت مستمرة.



واضاف: ان هناك اطرافا تعترض على تكرار بعض الاسماء التي كانت تشغل مناصب وزارية في حكومة عبدالمهدي كما ان هناك خلافات حول المرشحين لعدد من الوزارات كالدفاع والنفط ووزارات اخرى.



وتابع: ان الكاظمي ربما سيقوم بتقديم تشكيلته الوزارية الى مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي دون تحديد المرشحين للوزارات المختلف عليه وسيقوم بادارة تلك الوزارات بالوكالة لحين اتفاق الاطراف السياسية على المرشحين كما حدث في بداية تشكيل الحكومة السابقة.