الفتلاوي: الكابينة الوزارية الجديدة تضم سبعة وزراء سابقين وحاليين ووكيل وزارة حالي

كشفت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، عن ان الكابينة الوزارية الجديدة تضم سبعة وزراء سابقين وحاليين زائدا ووكيل وزارة حالي ومدير عام.



وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على/ تويتر/:" ان الكابينة الوزارية الجديدة تضم سبعة وزراء سابقين وحاليين زائدا وكيل وزير حالي ومدير عام!! يعني أكثر من ثلث الكابينة عتيك"...



واضافت الفتلاوي:" طيب اذا كان هؤلاء ناجحين وفلتة زمانهم فالمفروض العراق اليوم يكون مثل دبي!! لكن يبدو فعلا ان العراق يصوم يصوم ويفطر على بصل وربما ثوم.

