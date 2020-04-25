عبدالمهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا ، ، من رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، قدم خلاله التهنئة والتبريك لسيادته وللشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، معربا عن امنياته للعراق وشعبه بالخير والإستقرار ، وللعلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار .



من جهته أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لدولة الكويت حكومة وشعبا بمناسبة حلول الشهر الفضيل وشكره وتقديره للمشاعر التي أبداها رئيس مجلس الوزراء الكويتي ، سائلا الله العلي القدير ان يديم نعمة الأمن والإستقرار على دولة الكويت وشعبها الشقيق .