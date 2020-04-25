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السبت, 25 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 25 نيسان 2020 12:12 م

أمريكا تعتزم إرسال جنودها إلى العراق في الصيف المقبل

جنود أمريكيين

قال الجيش الأميركي، إنه ينوي إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان، الصيف المقبل، في إطار خطة لاستبدال الوحدات العسكرية الأميركية المتواجدة في البلدين.

وسيتوجه إلى العراق، بداية الصيف الحالي، الفريق القتالي التابع للواء الثاني من الفرقة 82 المحمولة جواً المتمركزة في فورت براغ، بولاية نورث كارولينا.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن مدة نشر القوات في الشرق الأوسط ستتراوح بين ستة أشهر و13 شهراً.

ويتوجه لواء الإسناد الرابع لقوات الأمن من فورت كارسون في كولورادو إلى أفغانستان.

وسينشر جزء من اللواء القتالي الثاني والفرقة المدرعة الأولى في الكويت كجزء من دورة منتظمة تركز على الحفاظ على القوات الجاهزة في الشرق الأوسط الكبير.

وقد تم إعلان التحركات الصيفية فى الوقت الذي يواصل فيه البنتاغون إجراء تعديلات على تحركات القوات الأميركية، تشمل إلغاء المناورات وتأخير تحركات القوات في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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