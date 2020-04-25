التركمان يقدمون شروطا للكاظمي لتمثيلهم بالحكومة

طالب القيادي في الجبهة التركمانية نياز معمار أوغلو، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بأخذ موافقة ممثلي المكون في مجلس النواب قبل تقديم أي مرشح تركماني لشغل منصب في حكومته.



وقال أوغلو في بيان اليوم، إنه "حالنا حال الشيعة والسنة والكرد، ولن نقبل بالإطلاق ترشيح أحد لأشغال المقعد التركماني في حكومة الكاظمي إلا بالعودة الى نواب التركمان التسعة، ولن نقبل ان تتكرر حالة المرشحة الى مجلس الحكم آنذاك، فهو مخطط يحاك بحق التركمان، والى الملتقى في جلسة التصويت".



واستطرد قائلا "يقوم احدهم وهو مرجع حكومي (رئيس جمهورية) يرشح سيدة لا تنطق باللغة التركمانية شيئا وإن ولد من أب تركماني في بغداد، ويترك عشرات الخيارات من نواب التركمان؟ أليس هذا استخفاف بحق مكون ثالث بالعراق بقوام ثلاثة ملايين مواطن عراقي تركماني؟ فضلاً عن تغيير الوزارة الى وزارة أخرى"؟ .



وتابع أوغلو بالقول ان "هذه شروط التركمان وليعلم الجميع بأن التركمان وعوا ومطالبين بحقهم الدستوري وليس في الحقيبة الوزارية فحسب بل في الوكلاء والدرجات الخاصة والسفراء والهيئات، كفانا ظلماً وجراحاً وألماً".



