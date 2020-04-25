السليمانية تطبق نظام الفردي والزوجي للسيارات الخاصة

أعلنت مديرية مرور السليمانية، عن بدء تطبيق نظام الفردي والزوجي للسيارات الخاصة.

وقالت المديرية في بيان أن "السيارات ذات الأرقام الفردية تستطيع السير اليوم السبت فيما سيكون "يوم غد الأحد لسير الأرقام الزوجية"، مشيرة إلى أن "تحديد السير سيصبح على وفق الأيام الفردية للسيارات التي تحمل الأرقام الفردية والأيام الزوجية للأرقام الزوجية في لوحات السيارات".

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