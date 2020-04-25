تسجيل 3 حالات وفاة و 5 حالات إصابة بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في العالم

اعلنت وزارة الخارجيّة عن تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و 5 حالات إصابة 2 منها في كندا، واحدة في روسيا، وواحدة في بريطانيا، وواحدة في الهند ، لابناء الجالية العراقية بفيروس كورونا.



وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان:" ان العدد الكلي للمصابين في عموم العالم (247) حالة موزعين كالآتي: الولايات المتحدة الأمريكية 40، النرويج 37، ألمانيا 24، السويد 33، بريطانيا 21،كندا 18، الأردن 15، بلجيكا 11، الدنمارك 10، إيطاليا 7 ، المملكة العربية السعودية 3، فرنسا 6، النمسا 5، هولندا 5، الامارات العربية 2، لبنان 2، فنلندا 1، ماليزيا 1، اسبانيا 1، ايران 1، روسيا 2،الهند 1".



وأضاف:" ان مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (31) حالة موزعة كالآتي: بريطانيا 17، السويد 4، ألمانيا 3، الولايات المتحدة الأمريكية 3، هولندا 1، بلجيكا 1، الدنمارك 1، المملكة العربية السعودية 1".



وتابع:" ان حالات الشفاء في عموم العالم (60) حالة موزعة كالآتي: بلجيكا 11، السويد 9، الاردن 13، الولايات المتحدة الامريكية 7، بريطانيا 5، النمسا 4، كندا 4، الدنمارك 2، ايران 1، السعودية 3، اسبانيا 1