عالية نصيف تطالب وزارة النقل بارسال طائرة لاجلاء العراقيين العالقين في ولاية بنجلور الهندية



طالبت النائبة عالية نصيف وزير النقل بالإسراع في إرسال طائرة لإجلاء العراقيين من مدينة بنجلور وبقية الولايات الهندية، مؤكدة أن غالبيتهم مصابون بأمراض مستعصية وأوضاعهم حرجة للغاية ولاتوجد فنادق تأويهم بسبب تفشي فيروس كورونا .



وقالت في بيان :" أن هناك العديد من المخاطبات والكتب الرسمية الموجهة من وزارة الخارجية إلى وزارة النقل بشأن إجلاء الأعداد المتبقية من العراقيين في بنجلور وبقية الولايات الهندية، ونستغرب من عدم استجابة النقل وكأن المهمة صعبة أو مستحيلة، في حين أن كل الدول ارسلت طائرات لإجلاء رعاياها بسهولة ".



واضافت :" أن بنجلور فيها 120 مريضاً عراقياً جميعهم اجروا عمليات فوق الكبرى من زرع مثانة وقلب ورئتين وفتح قلب وغيرها، وحالتهم الصحية للأسف تسير نحو الأسوأ، وأموالهم نفدت، كما أن الفنادق ترفض استقبالهم بسبب وباء كورونا، وهناك عراقيون عالقون في ولايات هندية أخرى " ، مشددة على :" أهمية إسراع وزارة النقل بإرسال طائرة لإجلائهم فوراً ".