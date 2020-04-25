تسجيل ٣١ إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل ٣١ إصابة بفيروس كورونا و3 وفيات في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات تتوزع : بغداد/ الرصافة ٧، بغداد/ الكرخ ٢، مدينة الطب ٣، النجف ٥،البصرة ٢،بابل ٣،صلاح الدين ١،المثنى ٢،كربلاء ٢،السليمانية ١،دهوك 3



وتابعت :" تم تسجيل : ٣ حالات وفاة موزعة كالتالي: حالة وفاة واحدة في بغداد/ الرصافة، حالة وفاة واحدة في مدينة الطب، حالة وفاة واحدة في محافظة المثنى"، مشيرة الى٣٣ حالة شفاء موزعة كما يلي : بغداد/ الرصافة ٦، بغداد/ الكرخ ١، مدينة الطب ٤، النجف ٩، السليمانية ٢، اربيل ١، البصرة ٤، بابل ٢، ذي قار ٤".



وبهذا يصبح المجموع الكلي للاصابات : ١٧٠٨، مجموع الوفيات: ٨٦، ومجموع حالات الشفاء: ١٢٠٤.