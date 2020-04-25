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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 نيسان 2020 11:08 ص

وزير الصحة: نفكر جدياً بإعادة النظر في إجراءات الحظر الجزئي

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أكد وزير الصحة، صادق جعفر علاوي، ، أن وزارته تفكر بشكل جاد في إعادة النظر بالحظر الجزئي لتفادي عواقب وخيمة.
وقال علاوي في بيان "نناشد وسائل الإعلام العراقية والفضائيات وجميع منصات التواصل الاجتماعي بضرورة تشديد حملات التوعية التي ‏تحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تؤمن سلامتهم من خطورة عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد".
وأكد علاوي أن "تقارير اللجان الميدانية المكلفة بمتابعة مستوى الوعي والالتزام للمواطنين في جميع الأنشطة الحياتية والمجتمعية والتجارية تؤكد أن هناك تراخياً كبيراً يدل على تراجع واضح لحجم الالتزام والذي فسر الحظر الجزئي على أنه أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع هاجس الحذر الواجب".
وأشار علاوي إلى أن "الوزارة تفكر جدياً بإعادة النظر بإجراءاتها المتعلقة بالحظر الجزئي لتفادي عواقب وخيمة يمكن أن تحدث نتيجة عدم الالتزام والتي أثبتتها  الفرق الرقابية الميدانية".
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