الصحة العالمية تنفي انتشار نوع جديد من كورونا في العراق

نفت منظمة الصحة العالمية، انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في العراق.

وقال ممثل المنظمة في العراق، ادهم اسماعيل، في تصريح صحفي إن "الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة، مؤكداً عدم وجود فحص للجينات بشأن طبيعة الفيروس في جميع العالم في الوقت الحالي".

وشدد اسماعيل على "ضرورة معاقبة المروجين بوجود نوع جديد من كورونا"، داعياً "وسائل الإعلام إلى دعم الإجراءات الصحية".

وكان رئيس خلية الأزمة في محافظة المثنى احمد منفي، قد أعلن في وقت سابق، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا.

وقال المحافظ في بيان إن "أحد المصابين بفيروس كورونا وهو شاب يعاني من العجز الكلوي توفي اليوم"، مبيناً أن "هذه هي حالة الوفاة الثانية التي تشهدها المحافظة جراء الإصابة بفيروس كورونا".

بدوره، حذر مدير عام صحة المثنى الدكتور عون المالكي من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة للمحافظة" لافتاً إلى أن"هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخراً".