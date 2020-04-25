نائب عن النصر : رواتب الموظفين خط أحمر ..ولايمكن المساس بها



أكد النائب عن إئتلاف النصر علاء سكر الدلفي، ان رواتب الموظفين خط احمر لايمكن المساس بها.



وقال الدلفي في بيان:" في الآونة الاخيرة ظهرت جملة تصريحات من قبل مسؤولين في الحكومة التنفيذية وتسريبات اعلامية تشير الى وجود نوايا للتلاعب بالمخصصات في رواتب موظفي الدولة بشكل عام ، بالتزامن مع ازمة انخفاض اسعار النفط ،و كان الاجدر ان يتم وضع خطط ومعالجات اقتصادية لتلافي هكذا ازمات من شأنها ان تؤثر على الحالة المعيشية للمواطن والموظف على حد سواء ،الذين يقدمون كل ماعندهم في خدمة الدولة ومؤسساتها ،بدلا من استقطاع رواتبهم".



واضاف :" اننا نعتبر رواتب الموظفين خطا احمر ، ولايمكن المساس بها .وندعو الحكومة الى ايجاد اجراءات بديلة عبر تنويع مصادر الايرادات المالية لاسيما وان بلادنا فيها الكثير من الخيرات ومقومات النهوض الاقتصادي ، وسنقف بالضد من اي اجراء يثقل كاهل الموظف البسيط".