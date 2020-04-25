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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 نيسان 2020 11:00 ص

نائب يحمل وزارة الصحة مسؤولية انتشار النوع الاوروبي من كورونا في العراق

كورونا
أكد مقرر خلية الازمة البرلمانية النائب جواد الموسوي، ان هناك شكوكا حول امكانية انتشار فايروس كورونا الاوروبي شديد الفتك في العراق عن طريق بعض العائدين من اوروبا ، الذين قامت وزارة الصحة بحجرهم في منازلهم وعدم تخصيص اماكن حكومية لحجرهم لحين التأكد من سلامتهم .

وقال الموسوي في بيان:" ان اجراءات وزارة الصحة بطيئة جدا و لا تتماشى مع الكارثة المحدقة بحياة المواطنين ، فالجهة المعنية كان من المفترض ان تجري فحوصات لمليوني مواطن على الاقل  ، الا انها لم تحقق هذه النتيجة من الفحوصات فضلا عن التأخر في الكشف عن نتائج الاصابات الموجبة لاكثر من عشرة ايام ،  مما فاقم عدد الاصابات للملامسين للحالات الموجبة خاصة في منطقة الشماعية في بغداد".

وطالب الموسوي بحجر منطقة الشجيرية في محافظة بابل والقيام بحملة من الفحوصات العشوائية بما لا يقل عن الف فحص ، وذلك بعد اكتشاف العشرات من الحالات الموجبة بهذه المنطقة وتاكيد الجهات المعنية فيها نفاد المسحات والفحوصات وعدد الحماية الشخصية من المدينة".

ودعا الموسوي، المواطنين الى التأقلم مع هذا الوضع لفترة طويلة والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة ، من ضمنها  التباعد الاجتماعي  ولبس الكمامة لحين ايجاد لقاح لهذا الفايروس ، فطالما لا يوجد لقاح لا امان من كورونا فهو يهدد حياة الجميع.
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