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السبت, 25 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 نيسان 2020 10:58 ص

رئيس وزراء الكويت يهنئ الكاظمي برمضان المبارك ويعرب عن تطلعه لزيارة العراق

الكاظمي
تلقى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، هنأه فيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،متمنيا له التوفيق والنجاح في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

 وهنأ الشيخ الصباح الكاظمي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له التوفيق والنجاح في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كما اعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن تطلعه لزيارة العراق في اقرب وقت ممكن.

وعبر الكاظمي عن شكره لرئيس الحكومة الكويتية، مقدما التهاني للشعب الكويتي الشقيق بحلول شهر رمضان المبارك، كما حيا مواقف دولة الكويت الداعمة للعراق وامنه واستقراره، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
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