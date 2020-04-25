نائبة عن الفتح : كابينة الكاظمي تضم الكثير من الجدليين وغير المؤهلين

أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامديّ، إن حكومة مصطفى الكاظميّ ، حسب القوائم المسربة ، تضم الكثير من المرشحين الجدليين وآخرين لا يمتلكون أي مؤهلات .



وقالت الحامديّ في بيان:" وصلتنا قوائم لمرشحي مصطفى الكاظميّ لشغل كابينته الوزاريّة، واطلعنا على سيرهم وامكانياتهم ومؤهلاتهم، فوجدنا الكثير منهم غير مؤهلين لشغل هذه المناصب ولا يعوّل عليهم في المرحلة المقبلة"، موضحةً :" ان اختيار الوزراء بهذه الطريقة يخلق أزمة سياسيّة جديدة بين الكتل البرلمانيّة ولا ينصف الاستحقاقات الانتخابيّة التي كفلها الدستور، مما يؤكد التعامل بازدواجيّة في اختيار المرشحين".



وتابعت:" إن المرحلة الحرجة التي تبوأ بها الكاظمي وتكفل بتشكيل حكومة من رحم معاناة الشعب ، تحتاج إلى شخصيات كفوءة وقديرة، ولا تشوبها أية جدليّة أو رفض من الشارع العراقيّ، سيما وإن المرجعية الدينية العليا حددت عدّة مواصفات لشغل المناصب الوزاريّة ،على المكلف الجديد أن يضعها بعين الاعتبار لنتجاوز معاً هذه المرحلة الحساسة.