ائتلاف النصر : عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان مرهون بدراسة الأسماء المرشحة في الحكومة

أكد ائتلاف النصر أن عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان مرهون بدراسة الأسماء المرشحة في الحكومة.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر نوري إن"واجب مجلس النواب دراسة الأسماء المطروحة من حيث الكفاءة والنزاهة وفق المدة المحددة للمضي قدماً لعقد جلسة التصويت على الكابينة"، داعية"الكتل السياسية الى عدم التمسك باستحقاقها الانتخابي مقابل المضي بتشكيل الحكومة".

وأضافت أن"الحكومة المؤقتة تنتظرها الكثير من الأزمات التي تمر بها البلاد الآن"مبينة أن"ائتلاف النصر أعطى رئيس الوزراء المكلف الحرية الكاملة في اختيار حكومته وما يهمه هو كفاءات الشخصيات المرشحة والمهام الموكلة في ظل هذه المرحلة الحرجة".



ودعت نوري"رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى تمثيل الشباب والمرأة في حكومته حتى تكون مكتملة من جميع جوانبها".