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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 نيسان 2020 10:28 ص

مطالبة باعادة فتح ملف أرشيف وتاريخ الدوري العراقي الممتاز

وزارة الشباب والرياضة

طالبت الهيئة الادارية لنادي الشرطة ، اللجنة التطبيعية المشرفة على الاتحاد العراقي لكرة القدم ،  باعادة  فتح ملف ارشيف وتاريخ مسابقة الدوري العراقي الممتاز. 

ودعت ادارة الشرطة  في بيان رسمي ، الى استغلال خطوات اللجنة التطبيعية الاصلاحية، لفتح ملف ارشيف وتاريخ الدوري العراقي .

واضافت في بيانها :" نقترح على الهيئة التطبيعية، تشكيل لجنة مستقلة في خياراتها وقراراتها، تضم عددا من الصحفيين والارشيفيين المخضرمين،  تأخذ على عاتقها اعادة النظر بالارشيف الكروي ، منذ تأسيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في العام 1948 الى يومنا هذا".

وتابعت :" ليس من المنطق والمعقول ان اتحاد كرة تأسس عام 1948 ، يعتمد في سجلاته على مسابقات من العام 1975 "، مبينة :"  ان هناك ظلما واجحافا كبيرين، وقعا على اندية عريقة وكبيرة، كالقوة الجوية والميناء والشرطة والجيش، من خلال حذف القاب مسابقات محلية نظمها الاتحاد ا
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