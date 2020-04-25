مطالبة باعادة فتح ملف أرشيف وتاريخ الدوري العراقي الممتاز



طالبت الهيئة الادارية لنادي الشرطة ، اللجنة التطبيعية المشرفة على الاتحاد العراقي لكرة القدم ، باعادة فتح ملف ارشيف وتاريخ مسابقة الدوري العراقي الممتاز.



ودعت ادارة الشرطة في بيان رسمي ، الى استغلال خطوات اللجنة التطبيعية الاصلاحية، لفتح ملف ارشيف وتاريخ الدوري العراقي .



واضافت في بيانها :" نقترح على الهيئة التطبيعية، تشكيل لجنة مستقلة في خياراتها وقراراتها، تضم عددا من الصحفيين والارشيفيين المخضرمين، تأخذ على عاتقها اعادة النظر بالارشيف الكروي ، منذ تأسيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في العام 1948 الى يومنا هذا".



وتابعت :" ليس من المنطق والمعقول ان اتحاد كرة تأسس عام 1948 ، يعتمد في سجلاته على مسابقات من العام 1975 "، مبينة :" ان هناك ظلما واجحافا كبيرين، وقعا على اندية عريقة وكبيرة، كالقوة الجوية والميناء والشرطة والجيش، من خلال حذف القاب مسابقات محلية نظمها الاتحاد ا