توسيع منشآت رياضية في عنة بالأنبار



اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اضافة مدرجات ثانوية لملعب عنة والقاعة الرياضية المغلقة وملعب الريحانة في الانبار.



وقالت الوزارة في بيان صحفي :" ان وفد مديرية شباب ورياضة الانبار زار قضاء عنة غربي الانبار ، واطلع على واقع الخدمات الشبابية والرياضية وانشطة العمل ضمن خلية الازمة الشبابية للتصدي لفايروس كورونا المستجد" .



واضافت، ان "الزيارة تضمنت لقاء قائمقام عنه و مدير شرطة القضاء وكوادر منتدى الشباب ونادي عنة الرياضي، ومتابعة سير عمل المشاريع الرياضية في النادي"، مشيرة الى انه "تم الاتفاق على اضافة مدرجات ثانوية للملعب فضلا عن القاعة الرياضية المغلقة وملعب الريحانة".